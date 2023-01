Motor vat vlam na aanrijding in Enschede, motorrijder zwaargewond

Marsen, polka’s en walsen in muzikaal nieuwjaars­feest Borculo

BORCULO - Komend weekeinde is het weer zover: het Nieuwjaars Muziekfeest in Muziekcentrum Borculo. Paulette Willems van de Borchländer Musikanten heeft er zin in „We gaan er een gezellige middag van maken.”

