MST loopt voorop met nieuwe bestraling bij prostaatkanker

Al in jaren tachtig waarschu­win­gen voor bodemda­ling onder afvalberg tussen Hengelo en Enschede

HENGELO/ENSCHEDE – In de jaren tachtig is al gewaarschuwd voor de gevolgen van bodemdaling onder een afvalberg op stortplaats Boeldershoek, als gevolg van de zoutwinning. Onduidelijk is nu of de folie onder de berg nu nog intact is en of het grondwater nog beschermd is.

15:15