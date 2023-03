MST-verpleegkundige Cansu uit Enschede is nooit echt vrij: ‘Vaak invallen voor zieke collega’

Echt vrij is verpleegkundige Cansu Post van ziekenhuis MST nooit. Zeker vier keer per week komt een bericht in de groepsapp of ze een dienst van een zieke collega kan overnemen. „Dit is een belangrijke reden waarom ik actie voer”, zegt de Enschedese.