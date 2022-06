MTB’ers in het spoor van de GOW-competitie: ‘Regionale renners een wedstrijdbeleving aanbieden’

Vijf wedstrijden, te beginnen op 3 juli in Eibergen en eindigend op 3 oktober op Het Rutbeek. Daartussen klinkt nog driemaal het startschot van een MTB-race. Voor wie? Voor iedere mountainbiker vanaf 8 jaar, verdeeld over dertien verschillende leeftijdscategorieën. Deelnemers kunnen aan één wedstrijd meedoen, of aan alle vijf in competitieverband. Dat is het doel van de nieuwe FPS Bouw MTB Cup in Oost-Nederland, dat daarmee het spoor volgt van de populaire GOW-competitie voor veldrijders.