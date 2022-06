Muziek vanaf een podium aan het water: de Vijvervrijdagen komen er weer aan

Welke optredens kunnen we zien?

„De eerste vrijdag hebben we de band Butterfly. Dat is een band die al heel lang met elkaar speelt. Verder hebben we bijvoorbeeld ook de band DoeMaar4Us. De bands kunnen zich aanmelden via onze website en er zijn ook veel aanmeldingen. We hebben er op basis van gevoel enkele uitgekozen. Overigens zijn alle bands die optreden afkomstig uit Enschede.”

Is de band DoeMaar4Us gekozen vanwege het overlijden van Hennie Vrienten?

„Nee, die band hadden we daarvoor al gekozen en geboekt. Ik denk wel dat het optreden zorgt voor extra emotie en een extra lading. De band kent de liedjes van DoeMaar natuurlijk hartstikke goed. De groep brengt het denk ik ook wel op een mooie manier over aan het publiek.”

Wat is het geheim van de Vijvervrijdagen?

„Er heerst een unieke sfeer. Het publiek zit hoger dan de bands en dat zorgt voor een leuk effect. Zeker voor de bands is dat hartstikke leuk. Zij kunnen daardoor de reacties van het publiek namelijk heel goed zien en alles klinkt ook nog eens mooier door het water. Bovendien is alles ook heel informeel en de toegang is gratis.”

Waar verheugt u zich het meest op?

„Ik verheug me er vooral op dat ik iets kan organiseren waar mensen plezier aan beleven. Ik vind het hartstikke leuk om iets te organiseren en al helemaal als mensen het ook leuk vinden. Het is voor mij eigenlijk niet mogelijk om een specifiek optreden te noemen waar ik me het meest op verheug, want dan doe ik alle andere optredens tekort.”

Waarom mogen mensen dit niet missen?

„Mensen mogen dit niet missen, omdat het echt leuke avonden worden. Het is erg ontspannend en laagdrempelig. Ze mogen ook hun eigen eten en drinken meenemen. Alles is mogelijk en alles mag. Iedereen mag er zijn of haar eigen invulling eraan geven. Het moet gewoon gezellig zijn. Iedereen is ook welkom, want het is niet op een specifieke doelgroep gericht. De mensen kunnen bovendien gewoon komen en gaan wanneer ze dat willen.”