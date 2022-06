N35 bij Enschede dicht na aanrijding tussen motorrijder en busje

Update | met video Man ‘met bijl’ op hoofd geslagen in Enschede, verdachte voortvluch­tig

ENSCHEDE - Een man is dinsdagmiddag gewond geraakt in Enschede. Dat gebeurde nadat hij op zijn hoofd was geslagen, mogelijk met een bijl. Volgens omstanders betrof het een hakbijl. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht en maakt het naar omstandigheden goed.

31 mei