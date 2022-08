Na 84 jaar komt er een einde aan Huckriede lederwaren en reisbagage in Enschede

ENSCHEDE - 84 jaar lang was Huckriede een begrip in Enschede. In 1969 nam de 19-jarige Roger Hanschen de zaak over van een Enschedese kleermaker. Maar binnenkort sluit de winkel zijn deuren.

Een klein zaakje, tot de rand gevuld met koffers, tassen, rugzakken, beauty cases en paraplu’s. Je vraagt je af hoe zo’n bedrijfje zich zo lang staande heeft kunnen houden, met concurrentie van warenhuizen als V&D en de Bijenkorf. Maar toen de Bijenkorf vertrok en V&D failliet verklaard werd, kon Hanschen eindelijk eens op adem komen. Daarvoor was hij namelijk dé specialist van warenhuizen in Enschede. Alle koffers van alle V&D’s in Nederland waar wat aan mankeerde, kwamen bij hem.

Een begrip in Enschede

Op 19-jarige leeftijd nam Roger Hanschen de winkel over van een Enschedese kleermaker. Op één voorwaarde: de naam ‘Huckriede’ moest op de gevel blijven staan. Inmiddels is de man 72 jaar oud en heeft dus meer dan vijftig jaar lang in zijn winkel gewerkt.

Hoewel Roger al jaren over de pensioengerechtigde leeftijd heen is, liet hij in een interview met Tubantia uit 2018 weten dat hij nog lang niet van plan was om te stoppen met werken. „Ik beleef er nog veel te veel plezier aan”, zei hij toen. Maar het kan niet langer. Hanschen zit volgens zijn vrouw in een ‘medische molen’ waardoor het openhouden van de winkel onmogelijk is.

Unieke winkel

Ook zijn klanten reageren ontzet. „Ik ben hier jaren tevreden klant geweest. Dit is een soort winkel die je niet meer veel ziet en die er ook niet meer zal komen”, aldus Jik Nihom. Wie nog een kijkje wil nemen, moet snel zijn: de winkel is alleen nog op zaterdag van 10.30 tot 12.00 uur geopend.