Na Boerenkerkhof krijgt ook Stadsbegraafplaats in Enschede een opknapbeurt: ‘Voor corona vond ik nog drugsspuiten en zo, nu helemaal niet meer’

Foto’s van je wc en slaapkamer eisen voor WOZ-waar­de, mag dat wel? PVV en D66 willen spoeddebat

ENSCHEDE - Waarom worden inwoners gedwongen foto’s te maken van de binnenkant van hun huis? En hoezo, wettelijk verplicht? Twee vragen van respectievelijk de PVV en D66 in de gemeenteraad. Deze twee fracties willen maandag in een spoeddebat antwoorden over een brief die het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente stuurde over de vaststelling van de WOZ-waarde.

21 oktober