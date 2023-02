Na fusie horen accountants Olaf en Eric bij de grootsten van het land: ‘Ranglijst houdt ons niet bezig’

Vermist! Papegaai Feniks (1) vliegt ergens in Twente: ‘Ik wil hem zo snel mogelijk terug!’

Waar is de 1-jarige papegaai Feniks? Hij is een opvallende verschijning, in blauw en geel. Maar de ara is sinds zaterdag zoek. Eigenaresse Laura Tijhof uit Nijverdal is ongerust en doet daarom een oproep: „Bel als je hem ziet.”

6 februari