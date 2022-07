Na vier maanden verdwijnt bezorgdienst Gorillas alweer uit Enschede: ‘Dit is een harde wereld’

Wie deze maandagochtend langs het pand van Gorillas in Enschede gaat krijgt niet de indruk dat de bezorgdienst een dag eerder voor het laatst in bedrijf was. De voorraadkasten zijn gevuld met zakken soep, bonen in blik, olijfolie, koekjes, jam, chocoladepasta en sixpacks bier. In de diepvries staan grote en kleine emmertjes ijs, op een trolley liggen broden en voor de glazen deur staat een bakfiets klaar voor vertrek.