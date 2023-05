Naar buiten! 6 x wandelroutes in Enschede en omgeving

Welbions kondigt huurverla­ging aan voor 4000 huishou­dens en bouwt in Bloemen­buurt Hengelo

Het komt niet zo vaak voor, maar woningcorporatie Welbions kondigt een huurverlaging aan voor 4000 van de in totaal 15.000 huishoudens. Het betreft de laagste inkomens die tot 125 procent van het sociaal minimum verdienen. Gemiddeld betalen zij per 1 juli 46 euro bruto per maand minder aan huur.