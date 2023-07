Nachtbrakers Rieks en Marcel willen nachtclub in ING-bank: ‘Dit is wat Enschede nodig heeft’

Wielerspel 2023: Mike te Wierik verovert gele trui, vrije val voor Annemijn Aveskamp

De zevende etappe in het Wielerspel heeft rampzalig uitgepakt voor Annemijn Aveskamp uit De Lutte. Vanaf de tweede etappe voerde ze de ranglijst aan in het algemeen klassement van De Twentsche Courant Tubantia. In de sprintetappe naar Bordeaux verzamelde ze slechts 202 punten. Profvoetballer Mike te Wierik profiteerde optimaal en nam dankbaar de leiding in het klassement over. De dagzege ging naar Eevee Oude Voshaar.