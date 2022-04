Nachtburgemeester Annebel Bunt waakt er voor dat Enschede een slaapstad wordt ‘Eerst maar eens zorgen dat we een fatsoenlijke nachtclub krijgen’

Enschede

„In het gezelschap waarin ik verkeer, de mensen in de kunstscene, ben ik zeldzaam met mijn Enschedese achtergrond. Ik ben hier geboren en opgegroeid, als enig kind in een woning op een bedrijventerrein zonder buren. Mijn vader zit in het onderhoud van oldtimers en dan vooral oude Volvo’s, ik rijd zelf in een Amazon. Hoewel ik alleen was, vermaakte ik me prima. Ik zal 16 of net 17 jaar zijn geweest toen ik het huis uitging. Het punt was toch dat, als ik met vrienden wilde afspreken, ik overal ver vandaan zat. Ik had dan al snel een uur nodig om ergens te komen.”