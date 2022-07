‘Natuur lijkt gratis, maar is onbetaalbaar’

Michael Sijbom is sinds anderhalf jaar directeur van Landschap Overijssel. Een stichting die 90 jaar geleden werd opgericht door landgoedeigenaren en bestuurders, die zich toen al zorgen maakten over het behoud en beheer van natuur, landschap en cultureel erfgoed in de provincie. ,,Natuur is de basis van het leven, daar moeten we zuinig op zijn.”

Michael Sijbom, geboren in Deventer en opgegroeid in Raalte, houdt kantoor in een statig landhuis op landgoed De Horte bij Dalfsen. De thuisbasis van Stichting Landgoed Overijssel, die 90 jaar bestaat. Dat wordt een jaar lang gevierd met groene activiteiten voor inwoners van de provincie. In samenwerking met de Twentsche Courant Tubantia en de Stentor zijn ter gelegenheid van dit jubileum acht educatieve zomerwandelingen uitgezet, die vanaf volgende week zaterdag wekelijks online en in de kranten worden aangeboden.