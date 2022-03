Natuurlijk gaan deze studenten in Enschede stemmen, maar: ‘Een moskee? Dat moeten die mensen toch lekker zelf weten?’

Van een afstandje lijken de oranjerode containerwoningen klaar en een klein deel wordt al bewoond. Maar binnen in een flink deel van de appartementen wordt nog gewerkt. Een bouwvakker gunt een blik naar binnen. Een lange, smalle ruimte met aan beide kanten een glazen deur naar buiten of een balkon. „Kijk, bij het keukenblok kun je een zithoekje maken. In het midden is de badkamer en daarachter de slaapruimte”, zegt hij. Wanneer het klaar is? Anderhalve maand nog. Dan is ook de binnenplaats betegeld en kunnen er 230 studenten extra op de campus van de Universiteit Twente wonen.