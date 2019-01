Nederlandse Roos uit Duitsland moet eerst examen Nederlands doen voor studie

Of ze in het Duits of Nederlands droomt? Daar moet Roos ter Halle even over nadenken. „Ik denk toch wel iets meer in het Duits.” De 18-jarige is bijna perfect tweetalig. Als 5-jarige verhuisde ze met haar ouders naar Epe. Zij lieten zich, zoals veel meer Nederlanders in die jaren, leiden door de lagere koopprijzen voor woningen in Duitsland.



Marcel en Wilma ter Halle kozen er bewust voor om hun dochters Roos en Sophie naar een Duitse school te laten gaan. „Als je naar een ander land verhuist, moet je die taal leren en je aanpassen. Dat is iets waar in Nederland juist op wordt gemopperd als dat niet gebeurt”, aldus Marcel ter Halle.