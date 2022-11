Net als Thuisbezorgd, maar dan met hobbykoks: dit platform is nieuw als maaltijdbezorger in Twente

Een oud huis in Enschede warm én zuinig maken? ‘Voor je iets doet, laat je heel goed informeren!’

ENSCHEDE - Prachtig zo’n mooi oud huis. Het glas in lood rammelt in de wind en je stookt voor de buitenlucht. Juist deze huizen moeten dringend geïsoleerd worden en duurzamer, maar waar begin je? En wat kost dat? Benno Buursink woont in zo’n oud huis. De klus is kolossaal en duur.

1 november