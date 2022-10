Niet één, maar vier nieuwe foodbloggers: een korte introductie

Dorien ten Cate, Enschede

‘Durven jullie het aan, een vegan foodblogger voor Lekker Twente?’, schreef Dorien in haar ‘sollicitatie’. Die vraag riep meteen enthousiasme op en na het lezen van haar blog en website vegaanmetdiebanaan.nl waren we om.

In 2014 besloot Dorien veganist te worden, om een jaar later te beginnen met blogs over vegan recepten. Betekent dit dat we van Dorien alleen gezonde salades voorgeschoteld krijgen? Absoluut niet. Wat te denken van knapperig knoflookbrood, ‘gehaktschijven’ in bokbierjus, suikerzoete kaneelbilletjes of een heerlijke stoofpot met wortel?

Dorien droomt van een wereld waarin steeds meer mensen de stap zetten naar een plantaardig(er) bestaan. Of je nu een doorgewinterde veganist bent, of gewoon eens een dagje iets anders op tafel wilt zetten dan vlees, met hulp van Dorien tover je overheerlijke vegan maaltijden op tafel.

Sharon Simon, Winterswijk

‘Koken met testikels en piemels’. We moesten het twee keer lezen. Staat dit er echt? Ja, het staat er echt. Op festival Manana Manana wilde Sharon heus wel van de muziek genieten, maar ze kwam toch vooral voor een optreden van haar favoriete topchef uit Winterswijk: Nel Schellekens, die haar publiek liet genieten van stierenballen en bokkenvlees.

Daarmee krijg je Sharon niet snel van de kook, al doet de naam van haar eigen kookbedrijf ‘Sharon van de Kook’ misschien anders vermoeden. Elke donderdag kookt Sharon waar ze zin in heeft: van kip hoisin tot een heerlijke runderstoof en alles daartussen. Met een lichte voorkeur voor Indisch, dat dan weer wel. Het zullen de genen van haar Indische vader zijn.

Zondags kondigt ze haar menu van de week aan en wie wil, mag voor 8,50 euro een maaltijd ophalen. Of schenken aan een ander, want zoals Sharon zelf zegt: ‘Ik blijf ook koken voor mensen die het minder goed hebben’.

Kim Jansen, Nijverdal

‘Ik ben vooral goed in eten opeten’, aldus Kim Jansen, bij de lezers in Hengelo, Borne en Hof van Twente misschien nog bekend van de rubriek Jansen en Janssen, waarin ze zich samen met Bert Janssen over alledaagse zaken verbaasde. Inmiddels werkt ze al een kleine drie jaar niet meer voor de krant, maar toen ze de oproep voorbij zag komen voor een foodblogger móest ze wel reageren.

Kim is bovenmatig geïnteresseerd in lekker eten en deed ervaring op bij de culinaire redactie van Talpa, waar ze de voorbereiding van recepten voor Koffietijd deed en daarnaast schreef ze veel ‘foodgerelateerde’ artikelen. Nu keert ze als foodblogger terug op het oude nest.

Zelf koken? Doordeweeks bijna nooit. „Mijn vriend is eerder thuis en hij had graag de koksopleiding gedaan, dus ik heb geluk. Hij tovert altijd iets lekkers op tafel. In het weekend is het mijn beurt. Dan ga ik helemaal los in de keuken, of dat nou voor ons tweeën, voor vrienden of familie is.”

Gea Meppelink, Borculo

‘Lekker traditioneel en gul, maar ook eigentijds en toegankelijk’. Zo karakteriseerde een Bib Gourmand-recensent het eten en de sfeer bij bistro De Ölliemölle in Borculo. Je zou hetzelfde kunnen zeggen over Gea, die 28 jaar met veel passie de scepter zwaaide in de monumentale watermolen aan de Berkel. Horecavrouw in hart en nieren, tot anderhalve maand geleden, toen ze de zaak verkocht. „Best wennen hoor, ik zit ineens ’s avond thuis op de bank.”

Over lekker en kwalitatief goed eten en drinken hoeven we Gea niets uit te leggen, over Achterhoekse gastvrijheid en gezelligheid evenmin.Toen een vriendin haar tipte over de oproep voor een foodblogger, zag ze daarin een mooie kans om haar kennis en ervaring in de horeca te delen.

Gea laat zich graag verrassen door creatieve en bevlogen vakgenoten. „Het lijkt me heerlijk om van ‘de andere kant’ te genieten van lekker eten en drinken en daarover te schrijven.”