Niet eerder zoveel natuurbranden in Twente als deze zomer: 14 in weekend

Vrijdagavond was de eerste uitruk naar het Natura 2000-gebied Bergvennen in Lattrop-Breklenkamp. 400 vierkante meter heide brandde af. Zaterdag kwam de brandweer negen keer in actie voor branden in bos, bermen of openbaar groen. Zondag volgden nog vijf uitrukken. Het drukke weekend is inmiddels een vast patroon.