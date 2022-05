Nieuw bedrijf LoopTas uit Enschede: leentas die je kunt ruilen als hij versleten is

ENSCHEDE - De LoopTas is een nieuw fenomeen in de wereld van herbruikbare boodschappentassen. Het werkt met een belonings- en een borgsysteem. Bij de Coop-supermarkt op de UT-campus wordt nu een proef gehouden.

De man achter LoopTas is oud-UT-student Udaya Vasepalli, die de start-up samen met vier anderen runt. Hij werd geïnspireerd door een van ’s werelds ernstigste milieuproblemen: plastic afval. Het nieuwe bedrijf wil dit probleem helpen oplossen door afgedankte producten te hergebruiken en tegelijkertijd echt duurzaam gedrag te stimuleren, vertelt hij.

De gratis plastic boodschappentas is in ons land verleden tijd. Maar dat heeft relatief weinig veranderd aan het plasticprobleem. „De herbruikbare tassen, die de norm zijn geworden na het verbod op gratis plastic tassen voor eenmalig gebruik, zijn eigenlijk nog minder duurzaam. Want die bevatten tot vijf keer zoveel plastic als de wegwerpzakjes.”

Beloning

Tegen een kleine borg kun je een LoopTas lenen in de winkel. Hij kan worden geretourneerd, bijvoorbeeld als hij versleten is. Als je de tag in je LoopTas-app scant, ontvang je punten als beloning. Die punten kunnen worden ingewisseld voor een donatie aan goede doelen als Tree-nation, Made blue en Plastic Bank. Of ze kunnen worden gebruikt om een ​​waardebon te kopen voor een duurzaam artikel uit het supermarktschap. „Een duurzaam artikel kost meestal meer dan het traditionele. Door beloningen uit te delen om een ​​duurzaam product met korting te kopen, hopen we meer mensen te laten bijdragen aan een duurzame wereld.“

Begin volgende maand wordt het nieuwe tasjessysteem ook uitgetest bij een vestiging van Dirk van den Broek in Amsterdam. „Met de pilots willen we het hele LoopTas-proces demonstreren, feedback van klanten verzamelen en uitbreiden naar meer Dirk van den Broek- en Coop-winkels in heel Nederland.”