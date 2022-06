Nieuw college Enschede stap dichterbij: ’Voor 1 juli staan nieuwe wethouders op het bordes’

‚En toen was er witte rook’, meldt Theo Bovens vrijdagavond op Twitter. Samen met Henk Veerbeek begeleidt hij sinds begin mei als formateur de vorming van een college van Burgerbelangen, VVD, PvdA en ChristenUnie in Enschede. Of het vierpartijencollege door vijf of zes wethouders gevormd gaat worden, is nu ook duidelijk. Maar die informatie wordt nog niet gedeeld. „Ik doe geen mededelingen over de inhoud, want eerst is achterbanraadpleging aan de orde”, reageert Theo Bovens op vragen van deze krant.

Goede sfeer

Bovens kijkt als formateur tevreden terug op de onderhandelingen. „We zijn begonnen op 10 mei en ruim drie weken later zijn we eruit. Dat valt mij reuze mee. De sfeer was goed en de partijen waren ook goed voorbereid.” Er ligt nu een zogeheten onderhandelaarsakkoord met twaalf onderhandelaars, drie per partij. „Zij zijn tevreden over de teksten en leggen dit voor aan hun achterban. Eind volgende week komt het naar buiten en kan het akkoord worden toegelicht. Mits de achterbanraadpleging niet tot nieuwe onderhandelingen leidt. Want dat zou in theorie nog kunnen.”

Theo Bovens verwacht dat de wethouderskandidaten in de week van 13 juni worden gepresenteerd. „Ruim voor 1 juli staan ze op het bordes. Of zoveel eerder als mogelijk.”

Vijf of zes wethouders?

Wat weten we al wel? Burgerbelangen kwam tijdens de verkiezingen van 16 maart als grote winnaar uit de bus. De partij groeide van 7 naar 10 zetels. Dus het is al wel duidelijk dat Burgerbelangen in ieder geval twee bestuurders en mogelijk een derde levert. VVD, PvdA en ChristenUnie komen elk met één wethouder in het college. En van vier zittende bestuurders is het duidelijk dat zij in het nieuwe college terugkeren als wethouder. Dat zijn Niels van den Berg (Burgerbelangen), Jeroen Diepemaat (VVD), Arjan Kampman (PvdA) en Jurgen van Houdt (ChristenUnie).