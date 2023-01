Nieuw speeltuingebouw in Mekkelholt: ‘een ontmoetingsplek voor jong en oud’

De Mekkelholt speeltuin bestaat zelf al zo’n 93 jaar, maar ernaast is een nieuw gebouw geplaatst dat dient als ontmoetingsplek voor buurtbewoners in Mekkelholt. Henja Bartelink, directeur van Stichting Enschedese Speeltuinen zegt daarover: „Het gebouw is een plek voor jong en oud om mensen te ontmoeten. Het vorige houten gebouwtje was erg gedateerd en daarom toe aan vervanging. Als onderdeel van het nieuwbouwproject is daarom een nieuw ontmoetingscentrum gebouwd.”