Nieuwe aanhoudingen Audi-bende na plofkraken

De politie heeft twee mannen opgepakt die worden verdacht van het plegen van plofkraken in Duitsland, in de grensregio met Twente. De verdachten zijn volgens de politie lid van de Audi-bende, die al jaren tal van plofkraken pleegt op geldautomaten in Duitsland.

Alleen al vorig jaar blies de Audi-bende 54 geldautomaten in Duitsland op. Ze sloegen onder meer toe in Emsdetten, Rheine, Wesel, Spenge, Weener en Wolfenbüttel. De bendeleden bliezen met gas geldautomaten op en reden daarna met hoge snelheid in snelle (gestolen) Audi's terug naar Nederland.

Omdat de plofkraken veelal in het grensgebied plaatsvinden en de verdachten steevast naar Nederland vluchten, is de politie in Enschede nauw betrokken bij het onderzoek.

Aanhoudingen

Een 28-jarige man uit Den Bosch is twee weken geleden opgepakt, zo meldt de Duitse politie nu. Tegen de verdachte was een internationaal opsporingsbevel uitgevaardigd. Bij doorzoeking van zijn huis vond de politie twee pistolen van het kaliber 9 millimeter. Ook een man uit Utrecht is aangehouden voor zijn rol in de Audi-bende. Hij zat al vast in Nederland, maar is nu uitgeleverd aan Duitsland.

Vijf mannen van de Audi-bende werden vorig jaar al veroordeeld tot jarenlange celstraffen. Het Openbaar Ministerie besloot de strafeisen tegen de plofkrakers flink op te schroeven, vanwege het enorme gevaar voor omwonenden en de enorme schade die de criminelen met de explosies aan de panden aanrichten.

