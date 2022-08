Nieuwe eigenaar klooster Dolphia in Enschede: ‘Dit gebouw past bij mij, vanwege de serene uitstraling en de stilte’

Zo was het toen kapucijner monniken in 1937 hun intrek namen in het toen nieuwe complex. En zo is het bijna honderd jaar later nog steeds. Het klooster is tegenwoordig een verzamelgebouw met hoofdzakelijk dienstverlenende bedrijven. Maar overal zijn nog sporen te vinden van de vroegere religieuze oase in Dolphia te midden van de oprukkende bebouwing van een bloeiende textielstad.