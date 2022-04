Nieuwe ijssalon bij de Universiteit Twente: ‘Ik vind het belangrijk dat het ijs vegan is’

Kinderen enthousi­ast krijgen voor de bouw? Er komt een speciaal themapark voor in Enschede

ENSCHEDE - Er is werk in overvloed, er staat nog veel meer te komen, maar de animo voor een baan in de bouw is gering. Een heus themapark in Enschede moet kinderen - en hun moeders - enthousiasmeren voor het vak. Want, zo zegt Bouwend Nederland-voorzitter Maxime Verhagen, van scholen hoeven ze het niet te hebben. „Er is in het primair onderwijs veel te weinig aandacht voor.”

