Nieuwe methode helpt jongeren met een hartafwijking: ‘Kijken naar wat je wèl kunt werkt veel beter’

Vieze mannen op een terras: één sper­ma-em­mer is erger dan honderd gouden gleuven

Ze heeft een gouden gleuf, las ik deze week. Een wat? Iets met een brievenbus, dacht ik eerst. Dat bleek niet goed, het was als compliment bedoeld voor supercoach Sarina Wiegman. Als een man dat had gezegd, hadden we hem publiekelijk afgeranseld met de Johan Derksen-trofee voor walgelijkheid. Maar het was een vrouw. Tja, dan is het oké natuurlijk.

3 augustus