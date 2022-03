Nieuwe politiechef Janny Knol: ‘Moet je op alle meldingen met een politieauto reageren?’

eens een tukker Bijna blinde Ufuk Ermis luistert naar duels van zijn liefdes: FC Twente en ‘Fener’

Ufuk Ermis (50) woonde 43 jaar in Enschede en sinds 2018 in Ayvalik in Turkije. Hier was Ermis voorzitter van de Vriendenkring van FC Twente, nu is hij ‘congreslid’ bij zijn andere liefde: Fenerbahçe in Istanbul. Vanwege een oogafwijking luistert hij vooral naar voetbal.

6 maart