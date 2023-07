Nieuwe speler voor FC Twente Vrouwen

Daan print Hengelose stadhuisto­ren in 3D als sleutelhan­ger: een uitdaging

In het echt is de Hengelose stadhuistoren 59 meter hoog. ROC-student Daan Rorije (20) uit Markelo print ’m in 3D-miniformaat. Als sleutelhanger van 7 centimeter, in oogverblindende kleuren. En afbreekbaar...