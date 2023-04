Nog duizenden kaarten beschikbaar voor Nations League-wedstrijden in Enschede

Kuipers & Kuipers Tijd voor een goede blik op bier in blik

Sinds 1 april zit er statiegeld op blik en daarmee is er weer extra aandacht voor bier in blik. Een ding is zeker: de meningen zijn verdeeld. Waar een aantal mensen bier in blik ‘ordinair ’vindt, is er een groeiende groep bierliefhebbers die de voordelen ervan inzien.