Nog een laatste keer ouderwets lachen in Albergen bij café Miets, met Thijs Kemperink, André Manuel en meer comedians

Zelf staat hij wel vaak genoeg op het podium in de regio, vindt Thijs Kemperink. „Mij kennen ze wel, dus ik doe zaterdag de presentatie”, aldus een opgetogen cabaretier. Hij heeft zin in de thuiswedstrijd die hem in Albergen te wachten staat. Want dan is het voor het vierde jaar tijd voor de Comedy Express: zes cabaretiers op drie bijzondere speellocaties in en rond café Morshuis.