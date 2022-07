Nog geen duidelijkheid voor kwetsbare omroep 1Twente: ‘Ik heb maar één geldpotje’

met video Auto vliegt in brand na aanrijding op N18 bij Enschede, omstanders bevrijden bestuurder

ENSCHEDE - Op de N18 bij Enschede is maandagmiddag een auto frontaal achterop een vrachtwagen gebotst. De auto vloog hierbij vervolgens in brand. Volgens getuigen is de bestuurder door omstanders uit de auto gehaald.

4 juli