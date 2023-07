Nog geen plannen voor het weekend? Dit is er te doen in Enschede!

Besluit zoutwin­ning vrijwel zeker niet vanavond: meerder­heid politiek Haaksber­gen voor uitstel

De politiek in Haaksbergen neemt woensdagavond vrijwel zeker geen definitief besluit over de zoutwinning door Nobian. Een meerderheid in de gemeenteraad wil daar meer tijd voor nemen. Een finaal oordeel over de komst van acht zoutlocaties is daarom niet voor eind september te verwachten.