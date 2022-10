Nog geen tegemoetkoming voor duurdere blokverwarming, Enschede vraagt Rijk om hulp: ‘Zuur, heel zuur’

Blömer maakte zich zorgen over mensen met een warmtenet-aansluiting. Zij kunnen niet switchen van leverancier en zijn aangewezen op Ennatuurlijk. Die krijgt warmte via afvalverwerker Twence. Die verhoogt de prijs terwijl in de ogen van Blömer leverancier Twence helemaal niet duurder uit is.

Volgens Diepemaat is dat echter wel het geval. Twence kreeg altijd subsidie voor het produceren van groene stroom, omdat dat duurder is dan grijze stroom. Nu die prijzen dichter bij elkaar liggen is de subsidie lager. Daarnaast zijn mensen aangesloten op het warmtenet, nog steeds goedkoper uit dan mensen met een variabel contract voor aardgas.

Afvalstoffenheffing

Eerder bleek dat de winst van Twence toch oploopt. Hoeveel dat over dit jaar is, wordt pas volgend jaar duidelijk. Blömer wil dat die winst ten goede komt aan de inwoners van de gemeente die aandeelhouder van Twence zijn. Volgens Diepemaat gebeurt dat ook, via uitgekeerd dividend. Die komt in Enschede voor een groot deel ten goede aan de afvalstoffenheffing. De gemeenteraad kan daar volgend jaar zelf over beslissen.

‘Zuur, heel zuur’

Meer zorgen maakt Diepemaat zich over de mensen die in flats met blokverwarming wonen. „Dat zijn er in Enschede best veel. Dat staat los voor het warmtenet, sommige worden zelfs nog met gas verwarmd.” Blokverwarming wordt centraal ingekocht door de verhuurder of de vereniging van eigenaren. Het verbruik per huishouden is niet uit te splitsen. Dat is een onderdeel waar het Rijk nog geen oplossing voor heeft.

„Vandaag hebben we er nog over nagedacht hoe we de overheid kunnen helpen, dat we het in Enschede bedenken.” Maar Diepemaat constateert dat dit Enschede nog niet is gelukt. „We doen alles voor de grijze verwarming, voor het warmtenet, maar dat we mensen met blokverwarming niet kunnen helpen zou zuur, heel zuur, zijn”, zo meent Diepemaat. Hij start een lobby bij het Rijk om daar snel iets op te vinden.