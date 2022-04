Nóg meer deelscooters in Enschede: na Go Sharing en Felyx is het de beurt aan Check

Afgelopen weekend doken ze ineens op aan het Hoedemakerplein: vier wit-paarse scooters, keurig op een rijtje voor het pand van Daniels Tandheelkunde. Na Felyx en Go Sharing gaat ook aanbieder Check deelvervoer aanbieden in Enschede.

De appeltjesgroene deelscooters van Go Sharing zijn nog maar net neergestreken in Enschede of een volgende aanbieder meldt zich alweer. Na Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Breda, Groningen, Leeuwarden en Düsseldorf is Enschede de volgende stap voor de Amsterdamse onderneming, die sinds 2020 actief is op de markt.

Kosten

Wie een ritje wil maken, betaalt bij Check een starttarief van 50 cent voor een scooter die 25 km/u kan. Daarna kost het gebruik 25 cent per minuut. Even een tussenstop maken en voorkomen dat iemand anders ‘jouw’ vervoersmiddel kaapt? Het wachtgeld van de tweewieler is 10 cent per minuut.

Daarmee is de nieuwe speler op de markt net wat goedkoper dan concurrent Go Sharing. Zij rekenen eveneens een starttarief van 50 cent. Elke minuut die je met de scooter doorbrengt kost vervolgens 29 cent en voor een pauze betaal je 15 cent per minuut. Felyx rekent geen starttarief, maar één minuutje rijden kost bij hen wel het meest: 30 cent. Een korte stop maken zonder je donkergroene exemplaar af te hoeven staan? Dat is dan 10 cent per wachtminuut.

Startdatum

De eerste vier scooters staan er dus al. Wanneer Tukkers zich op de tweewielers van Check van A naar B kunnen verplaatsen, is echter nog niet bekend. Middels een foto van de Grolsch Veste hintte het bedrijf op Instagram wél overduidelijk op hun komst naar de grootste stad van Overijssel. Het is ook nog onduidelijk hoeveel scooters Check in Enschede gaat neerzetten.