Nominatie Pieter Omtzigt voor Thorbeckeprijs

Zomergolf op komst? Twentse en Achterhoek­se coronacij­fers wijzen er (nog) niet op

ENSCHEDE - Een zomergolf van coronabesmettingen op komst? Verschillende media berichten er deze dagen over. De opmars van nieuwe omikronvarianten zou kunnen leiden tot meer besmettingen in de zomer. Maar de cijfers in deze regio wijzen daar vooralsnog niet op.

10 juni