Noodweer trekt over Twente: blikseminslag in Enschedese woning en straten blank in Rijssen

Spectacu­lair: Enschede heeft zijn eigen Madurodam, maar dan elektro­nisch

ENSCHEDE - Zijn atelier is in Londen, maar eigenlijk is hij overal. Sinds 2010 toert de Britse kunstenaar Stanza door Europa met een zijn nog steeds groeiende, digitale wereldstad die er uitziet als een futuristische versie van Madurodam . Zaterdag kon de Enschedese versie worden geopend. Welkom in ‘the city of bites’.

26 juni