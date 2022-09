Nooit meer misgrijpen; in Twentse bussen check je voortaan in met je bankpas of creditcard

Reizen met een contactloze betaalpas werkt heel eenvoudig, legt de vervoerder uit. Precies hetzelfde als de OV-chipkaart. Je checkt voor in de bus in met een contactloze betaalpas, plastic of op de mobiel, en start de reis. Vooraf aanmelden of een app downloaden is niet nodig. De busreiziger moet wel voldoende saldo op de bankrekening hebben staan.