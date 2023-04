Noor (63) helpt vrouwen die als kind seksueel zijn misbruikt: ‘Eenzaam en verdrietig, helemaal alleen met een groot geheim’

indebuurt.nl Let op: tijdens Pasen haalt Twente Milieu jouw afval niet op (en op deze dag wel)

Zet jij jouw afval altijd op een maandag aan de weg? Dan moet je op tweede paasdag (10 april) even opletten, want op deze maandag zit de vuilnisman of -vrouw ook aan de paasbrunch. Twente Milieu haalt jouw afval op een andere dag op.