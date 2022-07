Norbert op zijn bankje, en boerentrekkers op het Ei: er gebeurde weer vanalles in Enschede deze week

Zijn tijdelijke overbuurvrouw Corry heeft met hem te doen, vertelde ze deze week in krant. ‘Triest en onmenselijk’, vond ze. Dat we zo’n lieve oude man daar maar laten zitten. „We geven hem eten en houden hem in de gaten. Een buurjongetje heeft een deken gegeven. Hij is heel vriendelijk, maar als passerende jongeren hem pesten, zoals vannacht, dan is hij angstig en begint hij te roepen.” Hij wordt ook nog gepest dus, ’s nachts. En niemand helpt hem. De gemeente niet, de politie niet, Humanitas niet. Zielig!