Nu kost een koophuis in Enschede 313.000 euro: dit was de prijs begin jaren negentig

Grensover­schrij­dend mysterie: inbreker aangetrof­fen in badkuip in Münster

Een 58-jarige man keek maandagmiddag raar op toen hij terugkwam in zijn appartement in Münster. Zijn deur was opengebroken en de inbreker? Die lag doodleuk te badderen in zijn badkuip, naakt.