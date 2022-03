Oekraïense chauffeur via Enschede terug naar huis: ‘Ik ga vechten en ben bereid mijn leven te geven’

Enschedese krotwoning levert gezond­heids­klach­ten op, maar wie is daar eigenlijk verantwoor­de­lijk voor?

ENSCHEDE - Eén ding is duidelijk, de man, die een woning aan de Kastanjestraat in Enschede huurt van een Bornse familie, heeft last van stank en vochtproblemen. De grote vraag, wie verantwoordelijk is voor het ontstaan ervan, wordt donderdagmiddag voor de Enschedese kortgedingrechter niet beantwoord. Zowel huurder als verhuurder zetten de hakken in het zand en wijzen met beschuldigende vingers naar elkaar.

17 maart