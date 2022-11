Oekraïense Katya snapt dat het wringt bij Twentse gastgezinnen: ‘Dit is volstrekt normaal en verklaarbaar’

Rechtbank laat verdachte van mishande­ling Bashar Fathallah (66) uit Enschede vrij, OM waarschuwt: ‘U neemt een risico’

ENSCHEDE - De 32-jarige Thomas G. uit Enschede komt per direct op vrije voeten. De man zat in voorarrest op verdenking van de mishandeling van zijn huisgenoot Bashar Fathallah (66), die later in het ziekenhuis overleed. Ondanks protest van het OM lieten de rechters G. vrij.

29 oktober