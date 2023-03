Oeps, foutje: gemeente Enschede deelt onterecht boetes uit voor ‘illegaal’ inrijden stadserf

Nabestaan­den willen onderste steen boven na dodelijk ongeval in Enschede: ‘Gerrit is niet door zijn eigen schuld overleden’

Nabestaanden van een dodelijk verkeersongeval in Enschede blijven achter met veel vragen. Waarom legt de politie de schuld bij hun (schoon)vader? Schoonzoon Marcel Geerdinck uit Hengelo: „Hij kon niet tegen onrecht. Als hij in mijn schoenen had gestaan, had hij dat ook gedaan.”