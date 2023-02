Oeps, marathons in Enschede en Rotterdam vallen op dezelfde dag

Nieuw Twents fietsen­merk Demaere voor ‘liefhebber die iets wil dat ander niet heeft’

ENSCHEDE - De framebuis is net iets breder dan die van andere merken, frames die zijn gespoten in bijzondere kleuren en zadels komen uit de 3D-printer. Demaere in Enschede bouwt racefietsen en gravelbikes voor ‘de liefhebber die iets wil wat een ander niet heeft’. Dat mag wat kosten, voor het instapmodel betaal je 4000 euro.

8 februari