Oer-horecaman Appie van De Roozeboom tapt binnenkort laatste biertje in Enschede: ‘Gouden tijden, maar corona was niet leuk’

Ineens, twee weken geleden, rijpte de gedachte bij Roozeboom en zijn echtgenote Diana om op korte termijn het laatste biertje te tappen. „Ik ben nu 72 en begon bijna zestig jaar geleden. We zeiden tegen elkaar: het is tijd voor een ander leven.”

Het wachten is op een koper voor het café dat hij sinds 2007 runt. „Stilzitten is er niet bij, daar is Diana met haar 55 jaar nog te jong voor. We hebben een campertje, daar maken we af en toe een foodtruck van. En dan gaan we met zelfgemaakte kroketjes en snacks langs evenementen.”