Omdat iedereen wel een knuffel van een dier kan gebruiken, komt op deze plek in Enschede een dierenontmoetingsplek: ‘Dieren oordelen niet’

Wat is een dierenontmoetingsplek?

„Bij deze plek kunnen bezoekers bij ons aangeven welke dieren ze willen ontmoeten en welke dieren ze willen knuffelen of aaien. De plek wordt vormgegeven als een terras en is rolstoeltoegankelijk. We hebben onder andere varkentjes en konijnen. Deze initiatieven zijn heel belangrijk. Wij merken dat onze cliënten door het werken met de dieren meer zelfvertrouwen krijgen en beter kunnen omgaan met situaties in het dagelijks leven. We hopen dit door de dierenontmoetingsplek (DOP) ook mee te geven aan anderen. De plek is er voor iedereen, ook voor medewerkers van bijvoorbeeld kantoren. Het draagt bij aan het geluksgevoel van iedereen.’’

En toen wonnen jullie 7470 euro…

„We zijn op een actie van zorgverzekeraar Univé attent gemaakt door onze teammanager. Jaarlijks stelt het Univé Oost Fonds een bedrag beschikbaar voor de ondersteuning van lokale maatschappelijke initiatieven in onder andere Twente. Het is fantastisch dat we het bedrag hebben gewonnen. We zijn er mee aan de slag gegaan en hebben een plan van aanpak gemaakt met foto’s en offertes. We moesten het sinds november nog even geheim houden, maar in december konden we het mooie nieuws bekend maken en hebben we de cheque uitgereikt gekregen.”

Hoe hebben de cliënten gereageerd op het nieuws?

„Ze waren heel erg blij en verbaasd. Ze hebben de afgelopen periode met het plan meegeleefd en er veel van meegekregen. Ze kunnen niet wachten totdat de plek gerealiseerd is.”

Welke werkzaamheden worden er uitgevoerd op de dagbesteding?

„In de ochtend worden alle taken verdeeld. Er wordt veel buiten gewerkt met de dieren. In de stal en in de weides. Met de dieren wordt onder andere op het terrein gewandeld. In de zomer verbouwen we onze moestuin. Onze dieren zijn van wezenlijk belang voor onze cliënten. Ze voelen het goed aan als een van de jongens minder goed in zijn vel zit. Ze gedragen zich dan rustiger maar maken nog steeds contact. Door het contact kunnen de cliënten hun emoties beter reguleren en meer ontspannen deel nemen aan de dag. Een dier doet dit zonder oordeel en dat is voor deze doelgroep heel belangrijk.”

Wanneer is de opening van de ontmoetingsplek?

„We hebben het bedrijf waar we de offertes hebben opgevraagd benaderd. De benodigde spullen zijn besteld en we moeten nu wachten op de levering. Binnenkort zal het gerealiseerd worden en we hopen dat zoveel mogelijk mensen er gebruik van maken.”