Omgewaaide bomen en afgeknapte takken, maar verder laat storm Poly Twente met rust

Verhuizing à 26 miljoen euro van biblio­theek in Enschede geen gelopen race: politiek wil meer weten over alternatie­ven

De verhuizing van de bibliotheek in Enschede naar het Muziekkwartier is nog geen gelopen koers. De gemeenteraad wil van de wethouder alternatieven voor de verhuizing. „We hebben toen besloten voor de verhuizing, maar is dat nu nog wel de beste optie?”