Omtzigt-kiezers ‘massaal teleurgesteld’ als hij niet in het hele land meedoet bij verkiezingen

Bintang, bami, batik: kom in oosterse sferen tijdens Pasar Malam Asia in Enschede

Vergeet die dure vliegtickets en urenlange vluchten. Van 29 september tot en met 1 oktober is Indonesië dichterbij dan je denkt. Dan strijkt Pasar Malam Asia neer in Hangar 11 van Vliegveld Twenthe in Enschede.