Omtzigt krijgt weer gelijk in moordzaak Maltese journalist: klacht tegen staatssecretaris was terecht

ENSCHEDE/MALTA - Pieter Omtzigt heeft opnieuw gelijk gekregen in de zaak rond de moordaanslag op de Maltese journalist Daphne Caruana Galizia. Als lid van de Raad van Europa diende de Enschedeër een klacht in tegen een staatssecretaris van Malta, vanwege schending van gedragsregels. Die klacht is nu gegrond verklaard.

Pieter Omtzigt bijt zich al jaren vast in de zaak. Als Tweede Kamerlid is de Enschedeër ook lid van de Raad van Europa. In die hoedanigheid deed hij onderzoek naar de moord op Caruana Galizia en het functioneren van de rechtsstaat op Malta. Het resulteerde in een vernietigend rapport, waarna onder meer de premier van Malta vertrok.

Bom onder auto journalist

De journaliste, die veel schreef over corruptie op het eiland in de middellandse zee, werd in 2017 vermoord met een bom onder haar auto. Na onder meer aandringen van Omtzigt werd het onderzoek naar die moord doorgezet en zijn er meerdere mensen aangehouden. Het legde ook een groot probleem met corruptie op Malta bloot.

Banden met de hoofdverdachte

Daar was de Maltese staatssecretaris Rosianne Cutajar bij betrokken. Zij is ook lid van de Raad van Europa en viel daar het rapport van Omtzigt keihard aan. Ze probeerde op die manier de bevindingen van Omtzigt te verzwakken. Maar er bleek sprake van belangenverstrengeling, vanwege een nauwe band met Yorgen Fenech, een van de hoofdverdachten voor het geven van opdracht tot de moord op Caruana Galizia en tegen wie nu levenslange celstraf is geëist.

Klacht tegen staatssecretaris

Omtzigt diende een klacht tegen haar in en die klacht is nu gegrond verklaard door de Raad van Europa. De staatssecretaris heeft zich schuldig gemaakt aan zich laten betalen door derden voor parlementair werk en voor het dienen van iemand anders belangen in de Raad van Europa. Ze heeft haar werk als staatssecretaris al neergelegd, over verder gevolgen wordt op een later moment besloten.