MET VIDEO Dankzij Fatima (32) komt Twentse hulp voor Marokko op gang: ‘Niemand deed iets’

Fatima (32) uit Enschede is een van de eersten die in Twente een hulpinitiatief heeft gelanceerd na de aardbeving in Marokko. Ze hoopt dat, net als na de ramp in Turkije en Syrië, er een grote stroom aan hulpgoederen op gang komt. „Wat je geeft blijft tussen jou en de Schepper.”